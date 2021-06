La nouvelle éco : réouverture des parcs d'attractions tardive mais avec la motivation

Les parcs d'attraction impatients de rouvrir ! La nouvelle éco vous emmène en balade aujourd'hui à la Mer de sable et au parc Astérix. Ils vont pouvoir rouvrir leurs portes et leurs manèges à partir du 9 juin. En attendant, ils font les derniers ménages et les ultimes révisions des machines,