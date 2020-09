La nouvelle éco: la "Souris verte" à Epinal remet le son cet automne.

Après des mois sans évènement musical pour cause de coronavirus, la salle de spectacle spinalienne la "Souris verte" organise une série de concerts cet automne à Epinal et dans l'agglomération. Une manière festive de relancer une activité en berne.

"L'épidémie de coronavirus perdure et nous n'avons pas vraiment de visibilité sur l'avenir". Emmanuel Paysant mesure la difficulté de l'exercice. Organiser des concerts dans un contexte sanitaire incertain est un vrai pari. Un protocole stricte a été mis en place. Port du masque obligatoire et une jauge limitée à 194 places assises dans la grande salle de spectacle, qui normalement peut accueillir 500 personnes debout. "Un manque à gagner mais une nécessité pour un public trop longtemps sevré de concerts en live" poursuit le directeur de la "Souris verte".

Des évènements programmés pour le moment jusqu'à la fin du mois d'octobre. "Ensuite nous verrons au coup par coup selon les impératifs sanitaires" explique Emmanuel Paysant qui avoue n'avoir encore aucune vision claire pour les mois de novembre et décembre. Heureusement, la "Souris verte" remplie un service culturel public pour les communes de l'agglomération d'Epinal, et les activités annexes se poursuivent. Notamment l'accueil d'artistes en résidence et les pratiques culturelles ouvertes au public. "Une manière d'exister en attendant le retour de jours meilleurs" conclut le directeur qui entend rester offensif pour le bien de tous.