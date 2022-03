La nouvelle éco : la success story de "Pigeon pigeon", jeu de société créé par un Picard

En septembre 2019, l'éditeur et auteur de jeux de société picard Rémy Wannebroucq lançait "Pigeon pigeon" avec sa maison d'édition Napoleon Editions. Il revient pour France Bleu Picardie sur le succès de son jeu de société depuis sa création.

France Bleu Picardie : Il y a deux ans, vous avez commencé avec un petit stock de 3.500 exemplaires de "Pigeon pigeon". Où en êtes-vous ?

Rémy Wannebroucq : Ces 3.500 quantités étaient stockées dans mon garage, et je pensais que j'en avais fait trop. Je me disais "je vais les avoir sur les bras pendant quelques années", parce qu'une fois que j'en ai vendu 100 à des copains, il en restait 2.900 ... Et en fait, deux ans après, on en a vendu 100.000. Je me sens très chanceux de ce succès-là. Après, je m'étais donné les moyens de faire tester le jeu à plus de 150 personnes avant de me lancer. Parce que justement, faire fabriquer des jeux, ça a aussi un coût. Je suis très content de voir que les retours sont hyper enthousiasmés et, donc, hyper enthousiasmants pour moi.

Qu'est ce qui plaît à votre avis ?

L'idée de bluffer, d'essayer de faire croire n'importe quoi aux autres. C'est un jeu de culture générale, sauf qu'on essaye d'inventer des fausses réponses qui vont paraître plus crédibles que les vraies. Et les gens se marrent à inventer n'importe quoi, à réfléchir ensemble : "Parmi toutes ces réponses, lesquelles sont inventées par Michel et lesquelles sont la vérité ?"

Aujourd'hui, vous êtes en train de vous développer...

Pour moi, il y a deux chemins qui sont possibles. Le premier, c'est de rester sur un périmètre français et d'imaginer d'autres produits ludiques. On sort un puzzle pour adulte, et un autre pour enfants devrait sortir d'ici quelques semaines. Et à la rentrée, on prévoit de sortir un autre jeu d'ambiance plutôt pour adulte. Le deuxième chemin qui est possible, c'est que quand il y a une idée qui plaît, comme "Pigeon pigeon", il n'y a pas de raison de se limiter à la France. Donc aujourd'hui, on travaille à le traduire et à essayer de le sortir dans trois pays européens : l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne, dans le courant de l'année.

D'après vous, le Covid-19 et surtout les confinements ont-ils relancé l'intérêt des Français pour les jeux de société ?

Le jeu de société, au travers du jeu d'ambiance, était déjà quelque chose qui avait le vent en poupe avant le confinement. Ça faisait deux ou trois ans que ça revenait, que les adultes se remettaient à jouer. Et effectivement, le confinement a été un super moment pour se remettre aux jeux. Par exemple, pour les puzzles, qui sont un super moyen de passer quelques heures concentré sur une tâche divertissante. Il y a une super dynamique sur le marché, des gens qui s'amusent et franchement, beaucoup de nouveaux jeux qui sortent et qui valent le coup.

C'est donc une filière qui a de l'avenir ?

C'est ce qui relève du loisir, de l'éducation, du ludique, des moments ensemble ... donc pour moi, forcément, ça a de l'avenir.