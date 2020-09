La nouvelle éco : le cabaret "Le Live" de Château-Gontier déjà complet pour sa réouverture

Ce vendredi, le public pourra retrouver la grande salle sur Cabaret "Le Live" à Château-Gontier-sur-Mayenne, après six mois de fermeture. Malgré une perte de 500.000 euros les gérants ont pu maintenir le cap et sont confiants pour la reprise, d'autant que de nombreuses dates sont déjà complètes.

20 artistes sur scène, tout autant de techniciens, traiteurs et petites mains. "Le Live", le cabaret de Château-Gontier-sur-Mayenne rouvre ce vendredi, et joue à guichet fermé. Une respiration pour les artistes qui trépignaient de retourner sur scène, et pour le couple de gérants qui a perdu la moitié de son chiffre d'affaires pendant le confinement.

"C'est plus que du plaisir, s'enthousiasme Cindy Piquet co-gérante du "Live" et chanteuse. Nous avons repris les répétitions avec les danseuses début septembre, et il y a seulement quelques jours avec les musiciens, mais maintenant c'est le public que nous attendons". Un public au rendez-vous puisque le spectacle "Daddy Swing" affiche complet pour la majorité des dates pendant au moins trois mois.

Tous les artistes peuvent remonter sur scène. © Radio France - Lila Lefebvre

Pour permettre cette réouverture, la salle a mis en place des règles sanitaires strictes : espace entre les artistes sur scène, mais aussi entre les spectateurs, les tables sont séparées et la jauge est donc passée de 260 à 160 personnes. "C'est la jauge minimale pour ne pas jouer à perte, explique Benoit Piquet l'autre co-gérant, mais il fallait absolument rouvrir". Pendant les six mois de fermeture, "Le Live" a perdu 500.000 euros soit la moitié de son chiffre d'affaires.

"Mais nous devrions nous en sortir, rassure Benoit, nous avons limité la casse car dans la troupe il y a beaucoup d'intermmittents, et de prestataires, quand il n'y a pas de représentations nous n'avions pas à les payer". Aujourd'hui il a le plaisir d'avoir pu faire revenir l'ensemble de la troupe. Le couple se projette même, Cindy et Benoit s'étaient lancés dans le rachat de la salle, arrêté par le confinement, il devrait se concrétiser cet hiver.