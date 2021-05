La nouvelle éco : le château de Chantilly reçoit des aides exceptionnelles pour surmonter la crise

Aides financières de l'Etat, campagne de crowfunding, donateurs, différents acteurs se sont mobilisés pour sauver la trésorerie du château de Chantilly (Oise), fermé plus de six mois à cause de la crise sanitaire.

Après l'orage et les difficultés financières dues aux pertes de recettes avec six mois de fermeture, le beau temps. Le château de Chantilly va recevoir plusieurs millions d'euros d'aides de l'Etat.

Le château de Chantilly est déconfiné depuis mercredi 19 mai et peut respirer ! Comme les bars ou les commerces dits non essentiels, les châteaux et leurs musées peuvent de nouveau accueillir du public. Et pour faire face à la perte de recettes durant plus de six mois de fermeture, le domaine du Duc d'Aumale va recevoir des aides exceptionnelles de l'Etat. La campagne de dons lancée au cœur de l'hiver a aussi rencontré un beau succès pour permettre au château de sortir la tête de l'eau. Réécoutez l'interview de Christophe Tardieu, administrateur général du château de Chantilly. Il répond aux questions de Marine Chailloux pour France Bleu Picardie... et avec cette réouverture tant espérée, Christophe Tardieu un homme heureux aujourd'hui !

Marine Chailloux France Bleu Picardie : Que s'est-il passé pendant six mois de fermeture?

Christophe Tardieu : "On a trouvé le temps long, on en a profité pour faire quelques opérations de grand ménage mais nous sommes très heureux de rouvrir

Le domaine de Chantilly (Oise) est resté fermé au public pendant plus de six mois, sauf son parc et sa boutique. © Radio France - Marine Chailloux

M.C. : Vous avez reçu des aides d'urgence de l'Etat, sont-elles suffisantes?

C.T. : On fera la bilan en fin d’année. L'Etat a finalement décidé de nous aider, même si ça nous a pris un peu de temps et il nous aide sur le long terme. Il nous a promis de nous donner à nouveau deux mois de trésorerie en fin d'année dans l'hypothèse où nous aurions à nouveau des difficultés. Ça a été un peu long à se mettre en place car nous avions une sorte de trou dans la raquette. Nous ne pouvions pas bénéficier des aides pour le secteur privé et pas non plus pour le secteur public.

M.C. : Les aides se montent à combien ?

C.T. : Elles se montent à 3,5 millions d'euros pour le mois d'avril et un million en septembre en fonction de l'été et si besoin l'Etat sera encore présent en fin d'année pour ces deux mois supplémentaires de trésorerie.

M.C. : Vous avez lancé aussi une campagne de crowfunding pour lever des fonds...

C.T. : Formidable campagne que nous avions lancée en plein cœur de l'hiver, au moment où nous nous désespérions d'ouvrir. Pas loin de 3000 personnes et 260 000 euros de dons, on ne s'attendait pas à avoir une telle recette et ce qui était formidable ce sont les messages qui allaient avec. C'était vraiment quelque chose qui faisait chaud au cœur et qui a redonné le moral à tout le personnel !"