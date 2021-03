La nouvelle éco : le cinéma l'Olympia à Dijon brade ses confiseries et ses affiches

Pas possible de se faire une toile depuis plusieurs mois, les cinémas sont fermés à cause du coronavirus. Alors, l'Olympia à Dijon propose à ses spectateurs de se retrouver le temps d'une journée, ce mercredi 10 mars, pour une grande braderie.

Le cinéma l'Olympia à Dijon espère retrouver son public ce mercredi 10 mars 2021. Il n'y a pourtant aucun film à l'affiche, l'établissement est fermé comme ailleurs en France, pour cause de coronavirus. Le public est invité pour une grande braderie, "on vide nos stocks de confiserie et nos armoires qui croulent sous les affiches", explique Maud Lamotte, la responsable communication des cinémas Olympia et Darcy à Dijon.

Un déstockage en forme de retrouvailles

Derrière cette braderie, l'objectif est aussi "de retrouver notre public, de lui dire que nous sommes impatients de les retrouver et d'entendre leurs rires dans nos salles", poursuit Maud Lamotte. Une braderie avec de petits prix et dans le respect des gestes barrière, qui se tiendra ce mercredi 10 mars 2021 de 10 à 17 heures.

