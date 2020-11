La nouvelle éco : le festival 1001 Notes en Limousin se réinvente sur internet

Dans "la nouvelle éco" ce vendredi, nous nous intéressons à la musique et à internet. Alors que le secteur de la culture est à l'arrêt complet à cause de la Covid-19, le festival 1001 Notes en Limousin se réinvente sur la toile en proposant des e-concerts. "On a expérimenté cela pendant le 1er confinement. Le but, c'était de proposer un rendez-vous aux festivaliers et d'essayer de soutenir les musiciens en leur proposant des cachets" explique Albin de La Tour, le fondateur et directeur du festival.

Pensé pour les personnes qui ne connaissent pas très bien la musique classique

Le concert diffusé à partir de 21 heures ce vendredi soir via le site internet du festival a été enregistré cet été sur l'Ile de Vassivière. "Un concert avec le pianiste Simon Ghraichy accompagné de la chanteuse Clara Ysé, de la danseuse derviche Rana Gorgani et du DJ percussionniste Louis Lacoste. C'est de la musique classique mais c'est un concert à l'image de 1001 Notes. Un concert totalement ancré dans notre époque. C'est vraiment pensé pour les personnes qui ne connaissent pas très bien la musique classique."

Concert gratuit et contribution libre

Concert conçu et enregistré pour être vu sur internet - Festival 1001 Notes

La diffusion de ce concert sur internet peut aussi aider à attirer un nouveau public selon Alabin de La Tour :"Il y a des personnes qui n'aiment pas trop se déplacer le soir pour aller voir un concert. Et il restera à priori un mois sur internet. C'est vraiment à la carte." Même chose pour en profiter puisque le concert est gratuit mais il est possible de contribuer via un chapeau virtuel :"On offre le concert et on attend du public qu'il participe pour nous aider à proposer des cachets et remettre un cercle vertueux dans ce secteur. C'est un peu un test. Le but, c'est qu'on puisse reproposer des concerts exceptionnels."