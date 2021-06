La nouvelle éco : le Festival 72 du Mans pourra accueillir 30 000 personnes sur trois jours en juillet

"On se sent beaucoup plus libéré et psychologiquement, c'est très important." Depuis qu'il a reçu l'autorisation d'accueillir 30 000 personnes sur trois jours au parc des expos, au Mans, du 9 au 11 juillet, le directeur du Festival 72 du Mans, Denis Schwok ne boude pas son plaisir. Annulée l'an dernier à cause de la situation sanitaire, la première édition de ce festival mécanique, rock, tatouage, poker va bel et bien se tenir cette année. Et ce avec une jauge susceptible de rendre l'entreprise viable.

"On avait choisi ces dates en espérant tomber sur la phase 3 du déconfinement, indique Denis Schwok, et comme ce sera le cas, pas mal de choses se libèrent, à commencer par les jauges." Toutefois, pendant des mois, l'organisation et ses huit salariés ont travaillé sur une hypothèse de 5 000 visiteurs par jour... Tout en misant "stratégiquement" sur un relâchement des contraintes. En anticipant, elle a donc pu s'adapter, à moins d'un mois de l'événement. "C'est pour ça qu'on a par exemple la totalité du parc des expos qui est réservé à notre manifestation. Et si rien n'est simple, il faut savoir s'adapter au contexte."

Un budget de 400 000 €

Cette bonne nouvelle permet aussi à l'organisateur d'envisager de meilleures rentrées d'argent. Ce qui n'est pas rien pour un événement dont le budget s'élève à environ 400 000 €. "La moitié est financée par les exposants et les partenaires, l'autre moitié par la billetterie, explique le directeur, mais quand on organise une manifestation, il y a toujours une part de risque." Si l'accès au site et l'accueil du public restent évidemment, à l'heure actuelle, régis par certaines contraintes (pass sanitaire, port du masque, etc.), les choses peuvent encore évoluer d'ici trois semaines.

Ironie de l'histoire, cette première édition va peut-être tirer bénéfice de la situation sanitaire. De nombreux festivals ayant été annulés très à l'avance, comme le Hell Fest par exemple, le Festival 72 du Mans espère bien attirer des spectateurs de tout le grand ouest, voire au-delà. "Nous avons une programmation très variée et nous avons par exemple mis moins d'animations motos, souligne Denis Schowk, car aujourd'hui, les gens ont envie de boire, de manger, de danser, de bouger et c'est ce qu'on a privilégié."