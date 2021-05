La nouvelle éco : Le festival de jeux vidéos Stunfest, maintenu à Rennes mais en ligne

Au départ, ils n’étaient qu’une bande d’amis. Des fans de Street Fighter, un jeu vidéo de combat dans lequel des joueurs se confrontent les uns aux autres. Ensemble, ils s’amusent à organiser des tournois pour s’affronter. L’engouement du public autour de cette pratique nommée le E-Sport est tel, qu’Aymeric Lesné décide d’en faire un festival : le Stunfest (https://www.stunfest.com/) . En même temps, l’organisateur du Stunfest crée avec ses amis son association « 3 hit combo », elle aussi consacrée à l’univers du jeu vidéo.

Une programmation diversifiée, accessible en ligne

Quinze ans plus tard, 13 000 personnes assistent au Stunfest. Dans l’impossibilité d’accueillir une telle jauge cette année, l’association « 3 hit combo » ( http://www.3hitcombo.fr/ ) a choisi de filmer et de diffuser intégralement son édition 2021 sur la plateforme Twitch (https://www\.twitch\.tv/3hitcombo/). Au programme : des conférences, des tables rondes et bien sûr, des compétitions de jeux vidéos commentées. Grâce à Twitch, il est également possible de participer et de rejoindre virtuellement ces compétitions. Pour Aymeric Lesné, le Stunfest permet de présenter « le jeu vidéo comme un média parmi d’autres, intéressant à découvrir que l’on soit joueur ou pas. »