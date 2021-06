La nouvelle éco : le festival du "Mois des climats de Bourgogne" se déconfine

Entre dégustations et balades dans les vignes, le festival du "Mois des climats de Bourgogne" commence vendredi 4 juin 2021 et va durer jusqu'au 25 juillet. Dans quelle mesure la crise sanitaire a-t-elle modifié son organisation et sa préparation ?

Après plus d'un an de crise sanitaire et de pandémie, la vie reprend peu à peu et l'été s'annonce bien. Qui dit été, dit festival. Focus sur le festival du "Mois des climats de Bourgogne" qui commence vendredi 4 juin 2021. Il a été créé en 2016, un an après l'inscription des climats au patrimoine mondial de l'UNESCO. Evidemment, ce festival - qui dure jusqu'au 25 juillet - a dû s'adapter au contexte. Comment va-t-il se dérouler ? Avec quels ajustements ? Réponse(s) avec Delphine Martinez, de l'association des Climats de Bourgogne.