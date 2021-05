Etonnants Voyageurs : 55.000 connexions pour le festival de Saint-Malo qui se tenait en ligne

Le festival Étonnants Voyageurs, qui se tenait du 22 au 24 mai à Saint-Malo, s'est déroulé en ligne pour raisons sanitaires. Cinquante auteurs ont fait le déplacement au palais du grand large et le public a pu suivre la manifestation sur plusieurs chaines de télévision internes. Un festival qui s'est passé sans son fondateur, le charismatique Michel Le Bris décédé le 30 janvier dernier. C'est sa fille Mélani Le Bris qui s'est chargée de l'organisation de ces trois jours. Elle avait décidé de ne pas faire un hommage formel mais toute la programmation sur le thème " à la recherche du temps présent " est inspirée par son père. "Je trouve que c'est toujours très difficile de bien faire les hommages. Je pense que ce qui lui aurait le plus tenu à coeur, c'est qu'on arrive à faire ce festival. Tous ces mois où il était malade, il se projetait déjà dans l'idée des débats qu'on pourrait imaginer. Pour moi c'était donner une forme à ce qu'on avait déjà discuté ensemble" explique Mélani Le Bris.

Cinquante auteurs à Saint-Malo

Cinquante auteurs (parmi lesquels Mathias Énard, Colin Niel, Rachel Khan, Franck Bouysse, Carole Martinez, Louis-Philippe Dalembert, Jean-Baptiste Andrea ou encore Trinh Xuan Thuan) ont répondu présent pendant ces trois jours avec tous les rendez vous habituels du festival et notamment le café littéraire animé depuis la première édition par Maëtte Chantrel qui n'envisageait pas d'échanger à distance avec les auteurs. "Il y a cet échange, cet échange de regard, cette dynamique qui se crée entre l'interviewé et l'interviewer et donc oui, c'est très important qu'ils soient avec nous" explique la confidente des écrivains qui a cofondé le festival avec Michel Le Bris. La grande différence cette année, c'est que le public ne sera pas dans la salle mais derrière son écran, il pourra tout suivre en ligne et gratuitement. "Il y a un petit pincement au coeur parce qu'on a un public extrêmement fidèle. Ce sont des gens qui viennent depuis des années et des années. En plus ils se mettent toujours aux premiers rangs donc ce sont des visages sur lesquels on peut s'appuyer parce qu'on a le trac, même au bout de 31 ans! J'ai besoin de sentir le public. Là, on le l'aura pas mais dans ma tête il sera là."

Pour les cinquante auteurs qui font le déplacement, ce fut aussi un grand moment. Le romancier franco-algérien Yahia Belaskri, a remporté le Prix Ouest France étonnants voyageurs en 2011 et il nous confiait à la veille du coup d'envoi du festival que "c'est merveilleux de se retrouver après une année. Ce sera une joie de rencontrer les unes et les autres et de discuter de notre travail, de parler entre nous, de savoir où chacun en es parce que c'est une traversée qui a été dure et difficile à vivre. Pour nous, écrivains habitués à la solitude, ça nous a écrasé aussi. C'est une édition complètement enivrante, désirée, voulue et je pense que nous allons être toutes heureuses et tous heureux."

Coup de maitre

Le festival a enregistré 55.000 connexions durant ces trois jours, une partie des internautes venant de l'étranger. Un succès pour les organisateurs qui avaient fait le pari du tout digital pour permettre l'organisation d'Etonnants Voyageurs, l'année du décès de son créateur. Un engouement sur la toile qui pourrait alimenter les réflexions pour la prochaine édition en 2022.