La nouvelle éco : le Handball Club Auxerrois espére une saison prochaine comme avant la crise sanitaire

Les clubs de sports vont-ils réussir à passer cette crise sanitaire sans trop de casse ? La question se pose aussi pour le Handball Club Auxerre qui a retrouvé ses adhérents mineurs depuis le 19 juin. Ce club propose du handball féminin, masculin, enfants et dispose aussi d'une section handisport. Les cours ont pu reprendre, il y a une semaine. Raphaél Besançenot est le président du HBCA.

Les cours ont donc repris il y a une semaine. Est ce que vous avez mis en place une stratégie pour faire revenir tous vos licenciés, notamment les adultes, qui doivent arriver bientôt?

Tous les jeunes ont pu reprendre l'entrainement en salle. Pour les adultes on a mis en place des cours en extérieur et on attend avec impatience le 9 juin pour pouvoir repartir normalement avec tous les licenciés. Pour l'instant, on a eu des bons retours avec les mineurs ou une grosse partie de nos effectifs sont revenus. Après, l'interrogation concerne les majeurs, ceux qui ont été le plus touchés pendant la crise. ce que l'on espère surtout cette que la saison prochaine on réussira à maintenir notre nombre de licenciés. Pour l'instant, on est vraiment sur la reprise, sur le plaisir. Et puis après, on verra. On souhaite tous que la saison prochaine redevienne une saison normale.

Vous avez perdu beaucoup de licenciés depuis la crise sanitaire. Est ce que ça peut avoir des incidences justement sur vos projets pour la saison prochaine?

Oui, bien sur. le HBCA comptait 358 licenciés avant la crise sanitaire et nous avons perdu une centaine de licenciés mais on arrive à l'expliquer. Par contre, en termes d'activité, d'actions, on a forcément perdu un peu de sous. On va faire aussi un geste auprès de nos licenciés pour l'année prochaine. Les projets ont été mis un peu en pause avec la covid. Mais nous avons pas mal de projets pour justement relancer le club et que le HBCA puisse renaître ou revivre après cette crise. Nous organisons par exemple cet été des sessions ouvertes à tous, à l'Arbre-Sec à Auxerre, les mercredis et samedis pour faire découvrir le handball. Tout n'est pas encore calé. On devrait aussi avoir des animations dans les city stades des quartiers.

