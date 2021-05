La Nouvelle éco : "Le Petit Nicolas" s'anime à Angoulême

"Le Petit Nicolas" (version animée) sera un long-métrage réalisé par Amandine Fredon (l'autrice de "Ariol prend l'avion" et "Le Trésor du tétard salé"), et Benjamin Massoubre (chef monteur de "Calamity" et de "Minuscule 2"). Le film est produit par On Kids and Family (groupe Mediawan) et Bidibul Productions. "Le Petit Nicolas" sortira en salle dans le courant de l'année prochaine.

Scénario Anne Goscinny

Le scénario de cette version 2021 du "Petit Nicolas" est signé d'Anne Goscinny et Michel Fessler (le scénariste de "L'enfant qui voulait être un ours"), d'après l'oeuvre de son père René Goscinny et de Jean-Jacques Sempé. Le studio Gao Shan Pictures a été créé à la Réunion, avec une quinzaine de salariés. Une filière a vu le jour à Paris, et une autre à Angoulême, avec une trentaine de dessinateurs actuellement.