LA NOUVELLE ÉCO : le reconfinement prive l'issoldunois Ziako de concerts

Au bout d’un an de travail, Johann Brard, alias Ziako le nom de son projet musical, était heureux à l’idée de présenter son nouvel album, “Le 7e continent”, deux ans après le premier. L’année commençait même sous les meilleurs auspices avec un séjour de trois semaines en Inde avec l’association A.S.I.E. (Association Solidarité Internationale et Éducation) de Bourges lors desquelles il a animé des ateliers de création dans des établissements scolaires et donné des concerts.

À son retour en France, il découvre la situation sanitaire et se retrouve confiné quelques jours plus tard. La quinzaine de dates, calées pour promouvoir son disque, tombe à l’eau, dont un passage au Festicolor d’Orléans. Au cours de l’été, il trouve tout de même à faire une vingtaine de concerts.

La promotion via les réseaux sociaux

Ne voulant pas attendre 2021, il décide de sortir son album fin septembre mais doit se débrouiller seul pour le distribuer. Faute de concerts, c’est par les réseaux sociaux qu’il touche son public qui répond présent. Afin de constituer une fresque, il demande à chaque acheteur de lui adresser une photo prise avec le CD.

Avec le reconfinement, les salles de spectacle et les bars-concerts sont à nouveau fermés stoppant son activité. “Je mets ce temps à profit pour travailler sur mon troisième album alors que le deuxième, je ne l’ai pas fait vivre”, explique Johann Brard. Mais c’est difficile reconnaît-il : “Moi je travaille sur la base de voyages et de rencontres, pas en restant enfermé chez moi”. Intermittent depuis deux ans, il s’inquiète de ce qui va se passer après août 2021, date jusqu’à laquelle les droits des intermittents ont été prolongés et alors que plusieurs festivals ont déjà annulé leur édition 2021.

Un concert sur internet samedi soir

Comme lors du premier confinement, il propose certains jours à 16 h des chansons en live “afin de garder le lien” avec son public. Des prestations qui ne génèrent aucune recette. Un seul live a été rémunéré par la commune de Veigné (Indre-et-Loire) qui devait le faire jouer lors de sa saison culturelle. En soutien à l’artiste, le bar “Le 27” à Éguzon diffusera ce samedi 21 novembre à 20 h sur les réseaux sociaux et sur Youtube, un concert d’une heure.