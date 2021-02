La nouvelle éco : les bistrots de pays remontent vers le nord en Ardèche

Les bistrots de pays devraient être plus nombreux en Ardèche. La gestion de ce label déjà bien présent dans le sud du département est repris par l'agence de développement touristique. Objectif : s'implanter aussi dans le centre et le nord Ardèche.

Aujourd'hui implantés essentiellement dans le sud Ardèche et sur la montagne ardéchoise, les bistrots de pays devraient gagner du terrain dans le département. C'est le souhait en tout cas de l'agence de développement touristique qui vient de reprendre la gestion de cette marque très en vogue. Selon directeur Gil Breysse, il faut labelliser de nouveaux restaurants proposant du commerce multi-service, des animations, de l'offre touristique. Selon la charte, ils doivent être ouverts au moins 9 mois dans l'année et installer dans des communes de moins de 2000 habitants. Les 14 établissements existants en Ardèche maintiennent actuellement leur ouverture quand ils sont multi-service et dont des repas à emporter.

Gil Breysse était invité de "la nouvelle éco" ce mardi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

