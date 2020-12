La nouvelle éco: Les cinémas encore privés de spectateurs dans l'Yonne

Le monde de la culture en colère après les annonces de Jean Castex. Théâtres, salles de spectacles, musées, cinémas ne pourront pas ouvrir avant le 7 janvier 2021 au plus tôt. Une décision qui aura des conséquences sur l'activité et les ressources des cinémas notamment dans l'Yonne.

Les cinémas et les théâtres ne rouvriront pas le 15 décembre. Jean Castex a confirmé jeudi 10 décembre au soir les craintes des professionnels de la culture : les établissements resteront fermés trois semaines de plus. Katerine Radosavljevic, la directrice du cinéma CGR à Auxerre, ne comprend pas vraiment cette décision.

- Le premier ministre estime que les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour une réouverture dès le 15 décembre, est-ce que vous comprenez cette décision?

Oui et non. Nous avions mis en place toutes les conditions sanitaires depuis le premier confinement donc ne pas pouvoir rouvrir est difficile. C'est même incompréhensible car nous avons joué le jeu, nous avons investit dans des plexis glace, mis du gel hydroalcoolique à foison, mis en place des sens de circulation pour faciliter la venue du public sans le moindre risque. Les salles sont ventilées entre chaque séance et nettoyées donc maintenant nous sommes un peu découragés.

- Aujourd'hui, comment voyez-vous l'avenir du cinéma d'Auxerre et de la filière en général?

Le chiffre d' affaire est forcément en baisse pour tous les cinémas et la filière entière va en pâtir. En plus, nous avions des sorties attendues, comme Wonder Woman, qui, une nouvelle fois, n'auront pas lieu. C'est dommageable d'autant que les gens ont pris l'habitude d'aller au cinéma pour les fêtes de fin d'année donc forcément cela va avoir un impact sur l'ensemble des cinémas français..

- De nombreux films sortent désormais sur des plateformes comme Netflix. Est-ce que c'est un phénomène qui vous inquiète ? Est-ce que les salles de cinémas peuvent s'en remettre ?

Cela va dépendre, certains films sortent sur Netfix mais c'était déjà prévu. Par contre, quelques films sont sortis directement sur les plateformes alors qu'ils auraient pu sortir au cinéma avant. Ces films là auraient pu nous apporter un certain nombre d'entrées qui désormais sont perdues. Malheureusement on ne peut rien y faire.