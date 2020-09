La nouvelle éco : Les Ecrans de l'aventure, "le public est à la recherche de rêve"

Quel est le rapport entre Indiana Jones et Dijon? Le goût pour l'aventure bien sûr ! La 29e édition des "Ecrans de l'aventure", le festival du film d'aventure, a lieu au cinéma l'Olympia du 15 au 18 octobre 2020. Selon Vincent Rattez, délégué général de La Guilde, l'ONG spécialisée dans l'aventure et les missions d'aides au bout du monde et qui organise le festival, 10.000 personnes pourront être accueillies, contre 20.000 spectateurs de l'an dernier.

Comment organise-t-on un tel festival en pleine pandémie ? La réponse de Vincent Rattez Copier

Le Darcy reste fermé

En l'absence de nouvelles sorties de films "phares" et par manque de fréquentation, le cinéma Darcy à Dijon, qui a le même propriétaire que l'Olympia, reste fermé pour une durée indéterminée. Il n'ouvrira donc pas pour festival du film d'aventure du 15 au 18 octobre prochain, comme c'était le cas les années précédentes.

Un programme riche

Ce festival, c'est l'occasion de rencontrer en chair et en os de "vrais" aventuriers au cœur d'un programme bien chargé. En plus des diffusions des 18 films en compétition, on peut citer la présence d'Antoine de Maximy, connu pour l'émission "J'irai dormir chez vous", et qui sort un film, Franky Zapata, fameux pour avoir survolé la manche sur son flyboard ou Aurélie Gonet, qui a rallié Pékin en vélo.