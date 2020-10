La nouvelle éco : les golfs du Poitou tirent leur épingle du jeu malgré la crise sanitaire

Dans la "Nouvelle éco" ce lundi matin, on s’intéresse aux golfs du Poitou à Mignaloux-Beauvoir, Saint-Cyr, Châtellerault, et Roiffé; golfs qui s'en sortent plutôt bien en cette période de crise sanitaire. Cette activité sportive a rouvert le 11 mai, ça a été la première à rouvrir en France avec un protocole sanitaire adapté. Christophe Jaulin, est le directeur du golf du Haut-Poitou, un site de 90 hectares avec deux parcours et 500 membres, à Beaumont St Cyr dans la Vienne, et il explique :

"Nos joueurs doivent par exemple utiliser du gel hydroalcoolique pour déplacer les mâts et les drapeaux"

Et puis, au golf difficile de ne pas respecter les distanciations sociales. A Roiffé, dans le Nord-Vienne, en limite de Maine-et-Loire, Pierre Antoine Barbot gère un domaine de 135 hectares avec un hôtel, un restaurant, un centre-équestre, un spa et un golf de 70 hectares comportant un dix-huit trous et un compact six trous.

"Lorsqu'on est complet, cela fait tout de même un hectare par joueur"

Après l'enfermement du confinement, beaucoup d'amateurs sont donc retournés à ce sport de plein air. Qui même s'il se joue à quatre joueurs maxi permet de rester à distance de ses compagnons de jeu.

De nouveaux membres après le confinement

Dès le mois de juin, les golfs du Poitou ont constaté un intérêt croissant pour ce sport des grands espaces. Au golf de Roiffé par exemple, on compte 200 membres à l'année "une clientèle essentiellement senior" mais dès le mois de juin, Pierre-Antoine Barbot a vu arriver de nouveaux golfeurs.

"On a enregistré 10% de nouveaux membres, une clientèle familiale ou plus jeunes"

Une académie du golf à Roiffé

A Roiffé, avant la crise sanitaire, la direction envisageait déjà de créer une académie du golf, mais après le confinement, le projet s'est accéléré.

L'idée, c'est effectivement, d'attirer dans le Nord-Vienne, une clientèle nationale qui ne peut pas voyager en ce moment à cause du covid.

Et ce projet d'académie du golf devrait voir le jour en 2021 si tout se passe bien. de son côté le golf de Saint-Cyr ouvrira ses portes pour des initiations aux jeunes et moins jeunes le samedi 17 octobre prochain.