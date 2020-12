La nouvelle éco : "les incidences de la crise sont énormes" selon le musicien rémois Karim Medjebeur

Il accompagne les plus grandes voix françaises depuis plusieurs années, de Juliette, à Patrick Fiori en passant par Julie Zenatti. Mais le couvercle de son piano est (quasiment) fermé depuis le début de la crise sanitaire. Le Rémois Karim Medjebeur ne peut plus exercer son art sur une scène. Avec la fermeture des salles de concerts, les tournées des artistes ont pour une grande majorité d'entre elles été annulées ou reportées.

"On a été de reports en reports, souligne le musicien rémois qui aurait dû être sur les routes de France avec Patrick Fiori en ce mois de décembre, pour une tournée des cathédrales. Tout est décalé d'un an."

Une tournée reportée à 2021

Retour sur la scène courant 2021 donc. Le calcul est rapide : un an sans jouer devant un public. "Si je fais de la musique, c'est pour partager cette passion. Partager avec le public et avec les artistes. Ce n'est pas pour être dans ma chambre."

Comme beaucoup d'autres musiciens intermittents du spectacle, Karim Madjebeur subit cette situation, qui devrait durer jusqu'au 15 décembre : "On est à l'arrêt et on ne peut pas faire grand chose. La partie production est importante mais la communication autour du projet est fondamentale. Là, on ne peut pas faire de 'show case', de présentation et de sortie d'albums donc pour tous les artistes c'est compliqué."

Les incidences sont énormes. J'ai une société d'édition musicale et de production. Quand il n'y a pas de concert, il n'y a pas d'argent. - Karim Madjebeur

Heureusement, le talent de Karim Madjebeur ne s'arrête pas à son piano. Arrangeur, compositeur, producteur, le Rémois profite de ses multiples casquettes pour travailler pendant les confinements : "Les artistes qui ne sont pas sur scène veulent avancer sur leur projet, j'ai été beaucoup sollicité comme compositeur et arrangeur. Beaucoup plus que d'habitude. Les artistes ont profité de cette période pour créer."

Un album pour une association

D'un point de vue personnel, Karim Madjebeur a lui aussi avancé sur un projet important. Un album en cours de finalisation, en collaboration avec de nombreux artistes, dont Julie Zenatti, entièrement composé par le Rémois. 100% des revenus des ventes seront reversés à l'association Ressource, qui aide les personnes atteintes du cancer.

