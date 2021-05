La nouvelle éco : Les lieux culturels de Sens près pour accueillir de nouveau du public

C'est le grand jour pour les commerces, terrasses de cafés et restaurants et pour tous les lieux culturels. A Sens, la municipalité a dévoilé la programmation et les ouvertures des lieux culturels.

Comme les commerces non essentiels, les bars et restaurants, les lieux de loisirs et de cultures peuvent de nouveau accueillir du public. Les villes de l'Yonne préparent donc la réouverture de leurs musées et théâtres. C'est le cas à Sens. Véronique Frantz est adjointe en charge de la culture et de la mise en valeur du patrimoine.

Quel est le calendrier pour la réouverture des lieux culturels à Sens ?

Dès ce mercredi 19 mai, le musée de Sens applique une jauge de huit mètres carrés, ce qui nous permet quand même d'accueillir deux cents personnes en même temps pour admirer le Palais des archevêques et nos magnifiques collections gallo romaines. Il faut savoir aussi que le trésor de la cathédrale est le plus riche de France. Et puis, bien sûr, la nouvelle salle consacrée à Napoléon III, ouvre en même temps à 10 heures ce mercredi. Par ailleurs, on ouvre aussi le théâtre qui est un petit bijou à l'italienne du 19ème siècle avec une programmation assise sur des compagnies locales, des associations. Notamment Les caprices de Marianne par la compagnie A2R, spécialisée dans le théâtre immersif. Bref, la programmation commencera le 26 mai avec l'opération culturissimo et une rencontre avec Clémentine Beauvais, qui est une étoile montante de la littérature jeunesse.

Pensez-vous que les gens vont pouvoir revenir dans les salles et attendent ça depuis longtemps ?

Ah oui, je suis persuadée que le public sera là. Le public connaît la façon dont on applique les normes sanitaires puisque à l'automne, quand les établissements ont pu brièvement rouvrir, on avait mis en place un protocole qui a vraiment rassuré. On a vu que le public revenait donc là aussi nous sommes confiant d'autant que la vaccination progresse quand même beaucoup. Je n'ai donc aucun doute sur la joie de retrouver notre public.

Pour les programmations des mois à venir, avez-vous rencontré des difficultés ?

C'est vrai que l'organisation est compliqué avec des reports de spectacles qui pour certains en sont à leur troisième report. Mais évidemment, nous n'avons rien supprimé. Tout est reporté à partir de la rentrée de septembre. Il faut dire que nous n'avons pas eu aussi beaucoup de temps pour préparer cette réouverture. Nous nous sommes surtout appuyés sur nos compagnies en résidence, nos compagnies locales. Et puis les associations culturelles qui elles mêmes proposent des spectacles.