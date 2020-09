La nouvelle éco : les musées de Rouen proposent neuf expositions virtuelles à visiter de chez soi

L'idée s'est concrétisée pendant le confinement, mais la réflexion avait été lancée en amont. Les musées de la métropole Rouen Normandie proposent, dans le cadre du festival Normandie Impressionniste, neuf expositions virtuelles à visiter sur son ordinateur, sa tablette ou son smartphone.

"L'idée est de proposer au public une immersion totale, avec des commentaires, des interactions autour des œuvres, la possibilité de se déplacer de salles en salles, de zoomer, etc.", détaille Frédéric Bigo, de la Réunion des musées métropolitains. Le tout est présenté en 3D, ce qui permet de se promener presque comme en vrai, tout en ayant la possibilité de cliquer sur des éléments pour obtenir des informations sur les œuvres exposées.

"Pas de concurrence"

Même si des initiatives en ligne ont été engagées il y a quelques années, ces expositions virtuelles ont été développées pendant la période de fermeture des musées, imposée par les autorités pour freiner l'épidémie de coronavirus.

Mais si tout est disponible sur Internet, n'y a-t-il pas un risque que les musées se vident ? "Pour nous il n'y a pas de concurrence, la visite virtuelle ne remplacera jamais la visite dans les lieux et le contact avec les œuvres, estime Frédéric Bigo, invité ce lundi de France Bleu Normandie. L'idée c'est de permettre en réalité aux visiteurs de préparer leur visite physique, et aussi de la prolonger et de l'approfondir par un autre biais."

Toutes les infos pratiques sur le site des musées de la Métropole Rouen Normandie.