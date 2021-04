La nouvelle éco : les parcs d'attractions toujours motivés à rouvrir

C'était la date qu'ils attendaient avec impatience. Amputés d'une bonne partie de leur saison précédente, privés de festivités de Noël, les parcs d'attractions de la région auraient tous dû rouvrir pour ce week-end de Pâques. Le parc Astérix, le parc Saint Paul ou encore la Mer de Sable, tous avaient prévu de démarrer leur saison ce samedi 4 avril, après une année 2020 très perturbée à cause du coronavirus. Mais ils restent interdits au public. Pourtant, ils ne baissent pas les bras et se préparent à rouvrir dès que possible.

Vue imprenable tout en haut du Silver Mountain, la nouvelle attraction du parc la Mer de Sable à Ermenonville (Oise). Ce nouveau manège a coûté près de 3 millions d'euros. © Radio France - Marine Chailloux

A la Mer de Sable à Ermenonville (Oise) par exemple, on retire les voiles d'hivernages des arbres, on replante des palmiers et on fait les dernières finitions de la nouvelle attraction : le Silver Mountain. Un parcours à sensation familial, dans une mine d'argent, où le visiteur assis dans un chariot, culmine à 15 mètres de haut, avec vue imprenable sur tout le parc d'attraction. France Bleu Picardie vous fait vivre les derniers préparatifs dans son reportage à réécouter.

Niché tout en haut du parc d'attractions, le Silver Mountain aura la mission d'attirer les petits cow boys jusqu'au bout du site. Et la Mer de Sable mise gros sur lui. Il a coûté près de 3 millions d'euros, il devra attirer une nouvelle clientèle et fidéliser les anciens qui n'ont pas pu se rendre au parc pendant la crise sanitaire, puisque la Mer de Sable a été fermé pendant le premier confinement, puis dès la Toussaint. En 2020, le parc a d'ailleurs perdu la moitié de ses visiteurs, passant de presque 350 000 à 175 000 visiteurs.

Le Silver Mountain, la nouvelle attraction de la Mer de Sable à Ermenonville (Oise) est presque terminée. Elle n'attend plus que les visiteurs. © Radio France - Marine Chailloux

Le projet de ce manège a été lancé avant la crise sanitaire, il y a trois ans. Mais la covid-19 a retardé les opérations et il a fallu deux ans aux équipes pour le construire dans son décor aquatique du far west.

Le grand huit de l'extraction de la mine d'argent vient de passer les premiers tests de sécurité. Il reste une dizaine de jours pour faire les finitions. Ensuite le parc attendra avec impatience sa date de réouverture. Pour attirer de nouveaux visiteurs, tout en faisant face à la crise financière, la Mer de Sable va proposer des tarifs familiaux qui seront mis en ligne dès l'annonce de sa réouverture, notamment un « Billet Sioux » et un « Billet Tribu ».