La nouvelle éco : les professeurs de yoga en Isère accusent une perte de 30% de leur chiffre d'affaire

Sophie Calvet, présidente de l'union des enseignants de yoga de l'Isère fait partie des fédérations qui ont envoyé une lettre au gouvernement afin d'attirer l'attention sur les difficultés du secteur en cette période de crise sanitaire et réclamer la reprise des cours. Elle était l'invitée de la "Nouvelle éco" sur France Bleu Isère ce mercredi matin à 7h15.

France Bleu Isère : Qu'attendez-vous du gouvernement avec cette lettre ?

Sophie Calvet : Nous voulons avant tout permettre la réouverture des salles de yoga et permettre de faire reconnaître l'activité de yoga qui est pour l'instant assimilée au sport alors qu'elle se différencie bien du sport, il s'agit d'une activité de bien-être.

Les studios de yoga sont effectivement considérés comme des salles de sport et sont fermés depuis cinq mois. Comment les professeurs de yoga s'en sortent en Isère ? Comment compensez-vous les pertes de revenu ?

Les enseignants se sont adaptés en proposant des cours en ligne pour garder le contact avec les élèves. On voit d'ailleurs qu'ils sont solidaires car beaucoup ont gardé le lien avec leurs professeurs en suivant des cours en visio, en audio ou même par écrit pour permettre aux élèves de pratiquer chez eux. Beaucoup d'élèves se sont appropriés ces propositions.

Des élèves qui ont besoin de pratiquer le yoga, surtout en ce moment. Vous l'évoquiez, le yoga ce n'est pas tout à fait du sport, c'est une pratique de bien-être. C'est important de reconnecter son corps et son esprit en cette période de pandémie ?

Tout à fait. Depuis toujours, le yoga est connu pour permettre de réduire les tensions physiques, émotionnelles et mentales et d'apporter du bien-être. Les propositions qui ont été faites par les enseignants pour pouvoir garder le lien avec les élèves ont trouvé écho et les enseignants sont même étonnés parce que des personnes qui avaient jusque-là du mal à pratiquer seul se sont finalement appropriés ces outils pour pouvoir quotidiennement mettre en oeuvre le yoga dans leur vie.

Risque-t-il d'y avoir des fermetures de studios de yoga dans le département ?

Pour ceux qui sont propriétaires, il est certain que la situation est critique puisqu'il y a 30% de chiffre d'affaire en moins mais nous n'avons pas encore de chiffre en Isère sur le nombre de professionnels qui devront mettre la clé sous la porte.

