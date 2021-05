La nouvelle éco : Les propriétaires de discothèques restent dans le noir

Des perspectives de réouverture pour les commerces, les lieux culturels et sportifs, les bars et restaurants mais toujours rien pour les discothèques. Les boîtes de nuit restent sur la touche du déconfinement. Ces établissements sont fermés depuis le début de la pandémie, en mars 2020. Après les annonces d'Emmanuel Macron, la semaine dernière, c'est un nouveau coup dur pour la profession. Le gérant de la discothèque Le Red Line, à Auxerre est Christophe Coulombel.

-Emmanuel Macron a précisé le calendrier des confinement, mais toujours aucune date de réouverture pour les discothèques. Quelle est votre réaction?

Une grande surprise, c'est un peu effrayant, encore une fois. Effectivement, notre profession est complètement oublié. On ne parle pas du tout de nous, comme si on était un secteur d'activité qui n'existait pas. Et c'est vraiment très, très, très inquiétant.

-Quel est votre sentiment aujourd'hui? Vous êtes abattu ?

Oui. On y croit toujours. Quand le gouvernement a commencé à parler de déconfinement, de réouverture des entreprises, nous nous sommes dit qu'enfin nous aussi nous allions avoir notre heure de gloire, un point à l'horizon comme tous les autres commerces. Et puis, encore une fois, c'est la douche froide, le soufflet qui retombe. On est absolument pas pris en compte. Et encore une fois, pas de date.

-Vous faites partie des boîtes de nuit qui a avoir ouvert pendant l'été en format bar. Est ce que c'est une solution pour pouvoir rouvrir ou tenir ?

Très sincèrement, pas du tout. Moi, je suis dans un secteur qui est complètement isolé dans une zone industrielle. J'ai essayé et dans les faits, ce n'est pas du tout rentable. Les gens continuent d'arriver comme avant vers minuit et repartent une heure plus tard. Et pour une fermeture à deux heures du matin, je vous laisse faire le calcul. Faire un chiffre d'affaires, payer des salariés sur une heure, c'est impossible.

-Comment ça se passe financièrement après plusieurs mois sans activité ?

C'est très, très compliqué mais je ne peux pas jeter la pierre. L’État nous aide mais honnêtement, ça couvre les charges de l'entreprise à l'euro près. Et derrière, ça dégage pas du tout de salaire. Donc moi, aujourd'hui, clairement je survis grâce à mon entourage.

-Et votre crainte, à terme, c'est de ne pas pouvoir rouvrir ?

De ne pas pouvoir ouvrir et que l’État se dise que finalement, comme les secteurs d'activité ont quasiment tous repris, puisque encore une fois, les discothèques, on a l'impression qu'on n'existe plus, il arrête les aides d'une façon globale. Si les boites de nuit ne sont plus aidées, je ne pourrais pas garder mon établissement.