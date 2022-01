La nouvelle éco : les spectateurs sont au rendez-vous dans les cinémas ruraux de Haute Corrèze

Les films à l'affiche ont fait revenir les spectateurs dans les cinémas de proximité et notamment dans les petites villes de Haute Corrèze. Dans les cinémas de Meymac, Ussel, Neuvic et Egletons la fréquentation est de nouveau au rendez vous. C'était surtout le cas lors des deux semaines de vacances de fin d'année. "On a retrouvé pendant cette période la même fréquentation qu'en 2019, on a donc eu un vrai retour des spectateurs en salle" souligne Coline Lorillot , la médiatrice des 4 cinémas de Haute Corrèze. Et selon elle le jeune public est venu pour voir le dernier Walt Disney mais aussi Spiderman. Le film "Les Tuche 4" a aussi attiré du monde.

Des petits cinémas qui rassurent en cette période de crise

Pour Coline Lorillot les habitants de ce secteur de la Corrèze ont aussi très envie de se distraire dans le contexte actuel et visiblement fréquenter des petits cinémas les rassurent. "Dans nos cinémas on n'a pas l'image de grands multiplex qui brassent énormément de monde, nous avons des salles à taille humaine, ce sont des cinémas de proximité et il y a un autre rapport avec le public" explique encore la médiatrice cinéma. Toutefois parce qu'on ne peut plus consommer de confiserie dans les cinémas, elle a dû annuler les spectacles goûters qui étaient prévus pour les enfants pendant les vacances de Noël mais d'autres projets sont en préparation pour les congés de février. "Après les deux ans que nous avons passés, tant que nous sommes ouverts nous restons optimistes" conclut Coline Lorillot.