La nouvelle éco : "Mon Tro Breizh", un circuit de randonnée qui met en valeur la Bretagne intérieure

En parallèle du GR 34, une association développe un parcours de randonnée alternatif. "Mon Tro Breizh" compte déjà 940 kilomètres, de Quimper à Tréguier. Avec, au fil des étapes, des hébergeurs et commerçants référencés pour valoriser économiquement les territoires traversés.

Randonner de Quimper à Saint-Brieuc via Saint-Pol de Léon, ça vous tente ? Il suffit d'enfiler ses chaussures de marche, et de prendre la route de "Mon Tro Breizh", un itinéraire de randonnée parallèle au GR34, qui fait la part belle à la Bretagne intérieure. Le chemin compte déjà 800 kilomètres, et 400 autres viennent de s'y ajouter. "À terme, en 2024, l'itinéraire atteindra 2.000 kilomètres de Rennes à Nantes, à une quinzaine de kilomètres des côtes" précise Arnaud Lampire, le directeur de l'association Mon Tro Breizh qui gère le chemin.

L'association a remporté l'appel d'offres de la Région Bretagne en 2018 pour développer cet itinéraire de randonnée. "10.000 randonneurs l'ont arpenté en 2020. Pour une première année, c'est déjà une belle réussite", se réjouit Arnaud Lampire. À terme, l'association vise les 100.000 marcheurs par an.

Des bénéfices pour les entreprises locales

Une fréquentation qui doit bénéficier aux entreprises locales, souligne Arnaud Lampire. "Nous avons déjà 500 hébergeurs référencés tout au long du chemin, pour que tous les marcheurs puissent trouver à se loger selon leur bourse. L'idée c'est vraiment de valoriser économiquement les territoires avec cette boucle."

Pour ceux qui souhaiteraient voyager léger, un service de portage de personnes et de bagages est proposé, grâce à un partenariat avec l'entreprise Chamina. "Mon Tro Breizh" va aussi éditer plusieurs topo-guides consacrés aux étapes de l'itinéraire, pour en apprendre plus sur les territoires traversés par le chemin.