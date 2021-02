Annecy : les loueurs de vélos sont dévalisés, "on n'a jamais vu ça en février"

À Annecy en Haute-Savoie, les loueurs de vélos sont pris d'assaut et parfois même en rupture de stock. Avec le beau temps et privés de ski alpin, les vacanciers affluent chaque jour pour pédaler autour du lac.

"C'est le mois d'août en février" lance un loueur de vélos haut-savoyard. Si sans les stations de ski, les vacanciers privés de remontées mécaniques et de ski alpin à cause du coronavirus courent après les skis de fond ou de randonnée, autour du lac d'Annecy en Haute-Savoie : c'est la chasse au vélo. Tous les jours de ces vacances de février, avec le beau temps le scénario est le même : la file d'attente à la porte des magasins et très vite, la rupture de stock.

Du jamais vu

Au bord du lac d'Annecy, aucun des loueurs de vélos n'avait imaginé, ni donc anticipé, que la fermeture des remontées mécaniques, ajoutée à la chaleur printanière, allait avoir de telles répercussions sur leur activité. "On n'a pas encore rentré tout le parc de vélos pour le printemps et donc tous les jours les premiers arrivés sont les premiers servis. À 11 heures on n'a plus rien" témoigne Cédric Courbon, le responsable des magasins Cyclable Location.