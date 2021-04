La nouvelle éco : participez à la création d'un nouveau jeu de société Bordier sur les départements bretons

Un plateau, un dé, des pions et des cartes avec des questions sur son département. L'entreprise bretonne Jeux Bordier crée un nouveau jeu de société, un mélange entre le Trivial Poursuit et le jeu de l'oie. Elle propose aux auditeurs de France Bleu Armorique de lui envoyer (contact@jeuxbordier.com) des propositions de questions, charades ou devinettes en lien avec l'un des cinq départements de la Bretagne historique. Les propositions les plus intéressantes seront intégrées au jeu.

850 questions par boîte de jeu

L'entreprise Jeux Bordier prépare cinq boîtes de jeu : une pour chaque département de la Bretagne historique. "Il y aura 850 questions par boîte, pour les enfants et pour les adultes. L'objectif est de s'amuser et d'apprendre en famille, explique Grégory Bordier, le patron de l'entreprise. Le but étant aussi d'avoir un jeu qui s'adresse à tous, pas qu'aux professeurs d'histoire ou aux passionnés de patrimoine breton. "

Le jeu sera vendu au prix de 35 euros à partir du mois d'octobre. - Jeux Bordier

Le principe du jeu est simple : on place son pion dans la commune où on habite, on lance le dé et on se déplace où on veut, en fonction du chiffre indiqué sur le dé. "Notre adversaire nous pose une question. Si on répond correctement, on continue, sinon c'est au joueur suivant de prendre la main." La personne qui obtient 5 jetons-trésors en premier remporte la partie. Les boîtes de jeu seront commercialisées en octobre 2020, au prix de 35 euros.

Vous avez jusqu'à la fin du mois d'avril pour envoyer vos propositions à l'entreprise Jeux Bordier, via l'adresse mail : contact@jeuxbordier.com