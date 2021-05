La Nouvelle Eco : pas de réouverture dans l'immédiat pour le Krakatoa à Mérignac

"C'est une décision logistique" confie Didier Estrèbe, patron et fondateur de la salle de concerts, le Krakatoa à Mérignac. S'il avait ouvert son établissement, les représentations auraient dû commencer vers 18h00, en raison du couvre-feu. Une solution inenvisageable pour ce patron. "les gens finissent de travailler à cette heure-là, donc ils ne peuvent pas être présents si tôt à un concert". Même si le couvre-feu a été déplacé à 21h00, le billet n'est pas un justificatif de déplacement. Les spectateurs ne pourraient pas rentrer à leur domicile. Il faudra donc se montrer patient pour pouvoir se rendre au Kakatoa. La réouverture est programmée pour le 9 juin.

Une réouverture sous certaines conditions

Pas de spectacle, ni de concert debout déplore le patron de la salle emblématique de Mérignac. Tout se fera assis. Une jauge de 65% sera mise en place, soit environ 300 personnes maximum par représentation. Le port du masque sera obligatoire. Et la distanciation entre chaque spectateur sera respectée. Le bar, de son côté, sera fermé, vu que le service à table n'est pas possible au sein du Krakatoa.

"Dans un concert, il y a certes de la musique et une interaction entre les artistes et le public, mais ce n'est pas que ça. Il y a un échange qui se fait autour du bar, d'un verre. Les gens sont debout, ils se parlent. Et quand tout ça n'est pas là, ce n'est pas pareil, donc oui, ça sera différent" avoue Didier Estrèbe, heureux tout de même de pouvoir ouvrir les portes de son établissement prochainement.

Une programmation adaptée

Après de multiples reports de concerts en raison des confinements, Didier Estèbe a reprogrammé certaines dates. Parmi elles, le groupe "The Hyènes" qui jouera finalement en acoustique le 10 juin. Un ciné-concert est aussi prévu, en partenariat avec le cinéma de Mérignac, le 22 juin. Et également programmé, un vidéogame concert, une expérimentation pour le Krakatoa. Un joueur de jeux vidéo professionnel jouera en live et des musiciens reproduiront les actions du jeu en musique. Ça s'appelle le "Cauchemar d'Artaud", c'est déconseillé aux moins de 16 ans. Et le rendez-vous est donné le 23 juin.