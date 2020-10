La nouvelle éco : plus de 350 danseurs inscrits à l'académie Micka Marques, près de Colmar

L'académie de danse Micka Marques a ouvert début septembre et plus de 350 personnes se sont inscrites pour se déhancher au son de la salsa, bachata, kizomba ou encore hip-hop. L'académie est installée à Wettolsheim, près de Colmar et il y a de la place : 750 mètres carrés de parquet.