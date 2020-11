EN IMAGES - La nouvelle éco : plus de public, mais du travail pour l'Opéra national de Bordeaux

Avec le reconfinement, l'Opéra national de Bordeaux a dû annuler la venue du public lors de ses opéras et ballets. Mais les artistes continuent de monter sur scène pour répéter ou enregistrer leurs œuvres. L'opéra Pelléas et Mélisande, qui devait se jouer du 4 au 7 novembre sera ainsi adapté en CD.

Devant les sièges vides de l'auditorium de Bordeaux, les notes de l'opéra Pelleas et Mélisande retentissent. Sur scène, les violonistes sont masqués et les queue-de-pie sont restées au vestiaire, la tenue officielle, c'est jean-baskets. Il faut dire que les 600 personnes qui devaient assister à cette deuxième représentation de la semaine ne sont pas là. Second confinement oblige, le public est interdit. Alors, ce soir-là, Pelleas et Mélisande, l'opéra de Debussy, est enregistré, pour le label Alpha Classics, qui a posé une dizaine de micros sur scène. Un CD paraîtra à l'automne 2021.

Un revirement qui s'est fait en quelques heures, au moment de l'annonce du reconfinement. Pelléas et Mélisande, au lieu d'être donné en public entre le 4 et le 7 novembre, allait se transformer en CD. "La production était là, les artistes étaient là. Au lieu de les renvoyer chez eux, on a décidé de fixer ce spectacle", explique Julien Benhamou, directeur de la coordination artistique et du casting. Un enregistrement sur CD devenu très rare dans ce monde-là. "Des Pelléas et Mélisande, au XXIe siècle, il n'y en a quasiment pas", rappelle-t-il.

Et c'est justement cette rareté qui attise l'excitation de Chiara Skerath, la soprano qui joue le rôle de Mélisande. "C'est dommage que l'on ait pas de public, reconnaît-elle. Mais enregistrer un CD... J'apprécie beaucoup. Chez moi, quand j'étais petite, il y avait des intégrales d'opéra partout, et j'écoutais mes préférées... Et maintenant il y en a de moins en moins". L'exercice est inédit, il est même différent, explique le chef d'orchestre Pierre Dumoussaud. "Au disque, on doit se rapprocher d'une forme de pureté vis-à-vis de la partition. Quand on a fait toutes les répétitions, c'est trop dur de s'arrêter et de ne pas rencontrer le public. Alors, là, c'est un immense honneur de savoir que notre travail sera entendu", se réjouit-il.

La soprano Chiara Skerath, dans le rôle de Mélisande, voit cet enregistrement comme une opportunité unique. - Pierre Planchenault

Et contrairement au premier confinement où les artistes étaient privés de la possibilité de faire leur travail, cette fois-ci, tout ce qui se fait sans public est maintenu. "Nos artistes ont absolument besoin de travailler, de chanter, de jouer ensemble, de danser ensemble. On a des artistes d'excellence, ce sont comme des sportifs de haut niveau", compare Olivier Lombardi, l'administrateur général de l'opéra. Et puis, comme l'opéra national est une régie, il ne peut pas prétendre au chômage partiel.

"C'est un immense honneur de savoir que notre travail sera entendu", pour le chef d'orchestre Pierre Dumoussaud. - Pierre Planchenault

Alors, si une dizaine de représentations se feront sans public, toutes les représentations de l'orchestre, du chœur et du ballet de l'Opéra national de Bordeaux sont retransmises. Le ballet qui se déroule cette semaine au Grand Théâtre, Celestia, sera diffusé sur France 3. D'autres concerts seront captés et diffusés sur France Musique et Radio Classique. Jeudi prochain, un concert sera diffusé sur la page Facebook de l'Opéra.

C'est masqués que les musiciens ont accordé leurs instruments, puis joué l'opéra. © Radio France - Thomas Coignac

Mais, pour Pelléas et Mélisande, c'est donc un choix à plus long terme qui a été fait. "On a vu pendant le premier confinement qu'il y avait une espèce de bombardement de streaming, assume Julien Benhamou. Et maintenant, pour le deuxième confinement, on pense qu'il y a un peu moins de précipitation. Les choses que l'ont fait ont une qualité, une valeur. On a préféré faire quelques chose de plus léché, et de retrouver le spectateur dans quelques mois". Il faudra donc attendre novembre 2021 pour retrouver l'intégrale de cette opéra, de plus de 3 heures, sur un CD.

La salle de l'auditrorium s'est retrouvée bien vide. - Pierre Planchenault

Mais les CD ou les diffusions sur Youtube ne seront pas assez pour l'opéra, qui estime son manque à gagner à 800 000 euros pour ce second confinement. Mais son avenir immédiat ne paraît pas menacé. "La ville de Bordeaux et l'Etat nous ont soutenu financièrement, en actionnant leurs aides d'urgence. Donc je ne suis pas inquiet pour 2020, mais si la crise continue en 2021, on ne pourra pas tenir", s'inquiète Olivier Lombardi. L'administrateur général a certes vu des partenaires partir, mais, à l'inverse, les rentrées d'argent via le mécénat ont bondi, pour dépasser leur plus haut niveau historique.

