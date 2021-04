La Nouvelle éco : pour contourner le confinement, un guide périgourdin propose des visites autour de chez vous

Les vacances de printemps, c'est traditionnellement le coup d'envoi de la saison touristique en Périgord, mais le prolongation des restrictions sanitaires obligent les professionnels du secteur à patienter. Certains en profitent pour adapter leur activité : Alex Alletru, un guide périgourdin, se propose de venir jusqu'à vous pour vous faire découvrir les petits trésors qui se situent dans un rayon de dix kilomètres autour de chez vous. "Au départ, j'avais créé quatre circuits sur les communes de Saint-Jean-de-Côle, Mareuil, Brantôme et Bourdeilles, je donnais rendez vous aux visiteurs sur certains endroits de ces communes et on partait pour des circuits d'une durée minimale de 45 minutes", explique le créateur des Promenades d'Alex, invité de la Nouvelle éco sur France Bleu Périgord. "Après l'allocution présidentielle du 31 mars, j'ai du m'adapter, c'est un challenge. Avec mon attestation professionnelle, je peux me déplacer, donc il y a la possibilité de vous faire découvrir le patrimoine qui est en bas de chez vous, et en même temps d'animer vos 10 kilomètres."

S'il essaye de se concentrer sur sa terre de prédilection, le Périgord vert, Alex Alletru se déplace dans tout le Périgord, dont il répertorie tout le patrimoine pour en faire une encyclopédie : "Tous les circuits que je propose sont maîtrisés, car pour pouvoir proposer les quatre premiers circuits, il a fallu que j'en travaille énormément, que je sois capable d'en présenter plusieurs avant de faire une sélection."

À cause des restrictions sanitaires, les visites sont limitées à cinq personnes (lui étant la sixième). Pour une visite d'au moins 45 minutes, le tarif est de 6 euros par adulte, 3 euros pour les 10-18 ans et gratuit pour les moins de 10 ans.