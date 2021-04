La nouvelle éco : sportstracklive ou l'appli d'un Perpignanais pour suivre les sportifs à la trace

Imaginée il y a plusieurs années, puis reprise et améliorée par l'entrepreneur perpignanais Cédric Morelle, l'application pour smartphone sportstracklive permet de retracer en temps réel l'itinéraire des utilisateurs. Interview.

Que propose concrètement votre application ?

Elle s'adresse à tous les sportifs de pleine nature (randonnée, vélo, freeride, trail, VTT parapente...) et leur propose de diffuser en temps réel leurs activités. Cela permet de visualiser ses parcours avec des amis, la famille ou d'autres pratiquants. On peut aussi comparer son trajet avec ceux des sorties précédentes pour évaluer l'évolution de sa performance. On arrive aussi à visualiser la position des autres sportifs qui seraient sur le même parcours que vous. On améliore ainsi la sécurité : si vous sortez en groupe et que vous perdez de vue vos compagnons vous savez où ils sont et par où ils sont passés.

Il existe déjà des applications de traçage GPS. Quelle est la valeur ajoutée de sportstracklive ?

Les applications concurrentes s'adressent surtout aux cyclistes ou aux amateurs de course à pied. De notre côté, nous apportons des statistiques très spécifiques pour d'autres disciplines. Nous proposons également un système de visualisation 3D en temps réel qui n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a pas de lag. Ce que l'utilisateur enregistre sur son application est directement transmis sur les différents réseaux de sportstracklive. Au-delà de l'aspect esthétique, cela permet vraiment à tous vos proches de vous suivre et de s'assurer que vous êtes en sécurité.

Quel est votre modèle économique de sportstracklive ?

Il y a deux grands volets : l'application pour smartphones et le site internet. Le site permet d'importer ses activités et de se créer son propre journal de sorties avec différentes catégories de sports. L'application, elle, est gratuite avec une option payante qui permet pleinement de profiter du moteur 3D et qui permet aussi d'importer des images et des éléments qui compléteront l'enregistrement de votre tracker GPS. Aujourd'hui, cette application est disponible sur Android et IOS et compte près de 80.000 utilisateurs inscrits dans le monde dont 4.000 réguliers.