La nouvelle éco : un ancien professeur de Laval 3Di sort son jeu "Flipon" sur mobile

Damien Mayance est fébrile. Après une sortie du PC et sur Switch, son jeu vidéo "Flipon", vient de sortir sur tous les téléphones mobiles. Derrière son ordinateur, il nous montre les premières images cette version, le dernier bébé né du studio Pixelnest, qu'il a fondé il y a plusieurs années avec Mathieu Oger. Un jeu créé avec une équipe venues des quatre coins de France (voir même d'Amérique du Sud !) et notamment avec un étudiant lavallois, Benjamin Magnan.

Un anti Candy Crush Saga

Flipon, c'est un "match-3", une sorte de Candy Crush, sauf qu'il est faisable de bout en bout sans ressortir sa carte bleue : "Il faut simplement apprendre comment ça marche, mais j'ai fait en sorte que la courbe de progression soit assez équilibrée. En fait, ce sont les spécialistes de ce genre de jeu qui ne trouvent pas assez de difficulté à leur goût !"

Le jeu est inspiré de Panel de Pon, sorti sur Super Nintendo, un jeu encore très joué par les fans. - Damien Mayance

Des niveaux designés par un jeune lavallois

Le jeu se veut coloré, rond, mignon. Pas de violence, ici, on envoie des blocs de déchets sur nos adversaire en enchaînant les combinaisons. Derrière la conception des niveaux du jeu, on retrouve Benjamin Magnan, un jeune lavallois, ancien élève formé en partie par Damien Mayance. "Si la formation est plutôt axée sur la réalité virtuelle et sur le design, ils avaient tout de même besoin de bases en programmation" explique celui qui garde de très bonnes relations avec certains de ses anciens étudiants.

Benjamin était d'abord mon stagiaire, puis j'ai pu le garder sur le projet... et si les niveaux sont trop durs, c'est à lui qu'il faut en vouloir ! - Damien Mayance

à lire aussi À Noël, offrez un jeu vidéo made in France

L'équipe de développement de Flipon

Réécoutez la Nouvelle éco en Mayenne.