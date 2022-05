La nouvelle éco : un arédien créé un jeu pour faire le tour du monde en 80 minutes

On peut désormais faire le tour du monde en 80 minutes grâce au jeu de société que vient de créer un habitant de Saint-Yrieix-la-Perche. Ce jeu est à la fois éducatif et ludique et permet de tout connaitre ou presque sur la géopolitique des pays. 000 exemplaires ont pour l'instant été édités.

"On ne ressort pas indemne de ce jeu" souligne Marc Clamens le fondateur du jeu "Le tour du monde en 80 minutes". Cet arédien a eu l'idée de ce projet en voyageant dans de nombreux pays. "Quand j'étais en avion, je discutais avec des personnes et on se demandait quels pays nous survolions et c'est comme ça que j'ai voulu en savoir plus" explique t'il. Mais son jeu de société s'intéresse surtout à la géopolitique mondiale. Il est très simple affirme encore Marc Clamens car il peut aussi s'adresser aux enfants à partir de 10 ans.

Un jeu amené à évoluer en fonction de la géopolitique

"C'est un jeu éducatif, réaliste et précis, il a été très complexe à mettre au point, il mêle le savoir, la stratégie et surtout la chance" précise encore Marc Clamens. Mais parce que la géopolitique évolue, on le voit par exemple avec la guerre en Ukraine, il a déjà pensé à une mise à jour de son jeu de société. "C'est un jeu que j'ai voulu fluide et il y aura une mise à jour avec des fiches en fonction des aléas géopolitiques que l'on pourra télécharger sur un site" explique t-il. Une mise à jour qui se fera tous les deux ans.

Le goût pour les jeux de société en pleine croissance

Si Marc Clavens a eu l'idée de ce projet bien avant la crise sanitaire, il reconnait qu'il l'a vraiment concrétisé avec le début de l'épidémie de Covid. "J'ai donc mis deux ans à le mettre au point et c'est vrai qu'il y a eu un nouvel engouement pour les jeux de société pendant la période du Covid". Aujourd'hui son jeu est édité pour l'instant à un millier d'exemplaires mais il a d'autres projets en tête.