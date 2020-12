La Nouvelle Eco : un artiste ardennais décore les vitrines pour Noël

Jordan Rousseau, 31 ans, est arrivé il y a quelques mois à Givet, dans les Ardennes. Artiste auto-entrepreneur depuis plus de 9 ans, il fait de la peinture de décorations d'intérieur. Cette année, il a décidé de se diversifier, et se mettre à la décoration de vitrines pour Noël.

Une décision motivée par le contexte sanitaire

Une chose est sûre, la pandémie de Covid-19 a un eu gros impact sur notre moral à tous. Mais pas question pour Jordan Rousseau de se laisser abattre : il cherche justement égayer les vitrines des commerçants, pour qui, l'année a été très difficile.

"J'ai envie de remonter le moral, de redonner aux gens envie d'aller dans les magasins, et de redécouvrir les centres-ville" confie l'artiste. Dessiner avec pour thèmes les fêtes était donc la meilleure raison, mais pas non plus la seule. "Après c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire... Je trouve que cela laisse une grande place à l'imagination".

Et justement, de l'imagination, Jordan Rousseau en a à revendre. "La boulangerie pour laquelle j'ai pu faire la vitrine dernièrement, m'a laissé carte blanche". Une aubaine, pour lui.

La peinture de décoration : tout un art

Une serre en trompe-l'oeil © Radio France - NM

Avant de se mettre à la décoration de vitrines récemment, Jordan Rousseau faisait uniquement de la peinture de décoration en intérieur. "Ce que je préfère, c'est le trompe-l’œil. Mais il m'arrive aussi de faire des lettrages, j'en fais assez souvent" explique-t-il. Et justement, des lettrages, il en a fait pour une salle de sport, récemment, à Chooz.

Ce qui marche bien aussi, c'est l'imitation des matières. "Le marbre, ou le bois sont souvent rares ou chers, ou les deux. Si vous voulez une maison avec des murs qui ressemble à du marbre, c'est tout-à-fait possible, et moins cher que le véritable matériau" explique-t-il. Il nous confie également que cette

Jordan Rousseau fixe lui-même ses propres prix. "En fonction du mètre carré, une fresque ou une décoration de Noël ne vont pas coûter la même chose"détaille-t-il. Pour la vitrine de la boulangerie à Givet, faite récemment (en légende), il a facturé ses clients 50 euros. En revanche, pour un logo, mettons sur 8 mètres carrés, la facture peut monter jusqu'à 200 euros. "Un décor, pour une chambre d'enfant par exemple, ça peut monter jusqu'à 500 euros" conclut-il.

Sur une année de travail, l'artiste peut toucher jusqu'à 8 000 euros.

Des projets pour l'avenir

Jordan Rousseau réfléchit "depuis quelques temps déjà" à travailler en partenariat. "J'ai contacté un graffeur belge il y a quelques temps... C'est toujours sympa de travailler en partenariat avec quelqu'un, et surtout de profiter de son regard extérieur" explique-t-il.

Mais l'artiste ne s'arrête pas là. Pour avoir déjà donné des cours en école d'art, il voudrait pouvoir donner des cours et animer des ateliers à des enfants. "A Givet, la bibliothèque a été entièrement rénové, il y a un espace consacré aux bandes dessinées, et j'aimerais bien prendre cela comme support" conclut l'artiste.

Mais en attendant tout cela, Jordan Rousseau souhaite vraiment pouvoir développer le côté décoration de vitrines ; d'ailleurs, il a déjà reçu quelques demandes pour Pâques.