LA NOUVELLE ÉCO : un Berrichon met des séries littéraires dans votre smartphone et Rocambole s'envole !

Originaire de Levet dans le Cher, Julien Simon est le directeur éditorial de l’application Rocambole dédiée à la lecture. Lancée en janvier, cette appli a décollé au moment du confinement et fidélise de plus en plus d’abonnés.