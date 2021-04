La Nouvelle éco : un cabaret ouvre ses portes en septembre au Parc des expos de Périgueux

Le Parc des expos de Périgueux va bientôt briller de strass et de paillettes ! En septembre prochain, un cabaret de 1 000 mètres carrés va ouvrir sur le site, les travaux sont en cours et les recrutements ont déjà commencé. C'est l'entreprise Voulez-vous qui est derrière ce projet, elle a déjà deux établissements à Lyon et Orléans. "Notre ambition est de développer une douzaine de cabarets sur tout le territoire national", détaille Laurent Descaves, le PDG de l'entreprise, invité de la Nouvelle éco sur France Bleu Périgord. "Une opportunité s'est présentée à Périgueux, sur le Parc des expos de Marsac sur l'Isle, un emplacement idéal. Il y a une habitude de sorties dans les cabarets dans votre belle région."

On a fait notre étude et tout a démontré que Voulez-vous avait toute sa place sur ce territoire.

À quelques mois de l'ouverture, l'équipe est déjà en partie constituée selon Laurent Descaves : "On a procédé à des recrutements, d'abord à Orléans et Lyon, on a trouvé des danseurs et des danseuses, puis à Marsac où on a pu recruter six danseurs et une chanteuse, et je vais voir des acrobates à Orléans."

Pour assister à l'une des représentations, il faudra débourser au minimum 64 euros, pour six heures de repas et de spectacle. "On s'adresse à la fois au public qui aime le cabaret traditionnel puisqu'on a des grandes revues traditionnelles", justifie le PDG de Voulez-vous, "mais aussi des spectacles beaucoup plus modernes avec les comédies musicales qui jouent plutôt le vendredi soir et le samedi soir. Ensuite, on a du cabaret en famille pour les parents qui veulent sortir avec leurs enfants."