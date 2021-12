La nouvelle éco : un éditeur de Limoges veut faire revivre le patrimoine littéraire tombé dans l'oubli

"Désormais ce ne sont que des noms de rues" voilà comment Fred Tréglia parle des auteurs qu'il a décidé de remettre sur le devant de la scène avec sa petite maison d'édition" Les Nouvelles Editions Mégalithes". Tous ont la particularité d'être nés à Limoges et d'avoir connu un certain succès au 19 è siècle. C'est le cas d'Elie Berthet ou de Louis Guibert dont les ouvrages ne se lisent plus. Mais c'était sans compter sur Fred Tréglia "On parle toujours du patrimoine en général mais jamais du patrimoine littéraire" explique t-il

"Je suis un passeur d'histoire" - Fred Tréglia

Seul à la tête de sa petite maison d'édition, Fred Tréglia a déjà fait paraître trois ouvrages dont "Le loup Garou" d'Elie Berthet mais aussi "Légendes du Limousin" de Louis Guibert mais il ne compte pas s'arrêter là. D'autres ouvrages essentiellement des romans vont être réédités comme les livres de Jules Noriac. "Je suis un passeur d'histoire, et je me suis dis qu'il y avait toujours un intérêt et du plaisir à lire ces livres-là" explique l'éditeur et pour qui il n'y avait pas de raison qu'ils restent au fin fond des vieilles bibliothèques.

Une édition en 500 exemplaires pour le moment

Fred Tréglia espère qu'il y aura une demande pour ce genre d'ouvrages car pour l'instant il ne le sait pas vraiment. Pour chacun des trois premiers livres 500 exemplaires sont parus mais il se tient prêt à en faire éditer 200 de plus. "Ce sont des livres préfacés par des universitaires et avec une qualité de papier qui en font de beaux livres à des prix abordables" précise enfin l'éditeur. Des livres que l'on trouve dans certaines librairies de Limoges mais aussi sur des marchés de Noël en Haute-Vienne.