La nouvelle éco : un prix littéraire et de belles perspectives pour les Editions Apeiron à Saint-Junien

Acheter des livres en circuit court c'est possible avec les Editions Apeiron fondées à Saint-Junien en Haute-Vienne il y a 12 ans. Car ces livres d'art poétique souvent illustrés sont fabriqués à 100 % en Limousin ou en Charente limousine. "On travaille avec les imprimeries Maugein à Tulle, les couvertures de nos livres sont fabriquées en Creuse et ils sont façonnés à Confolens... ensuite c'est à Saint-Junien à la maison qu'on assemble ces livres" explique Yves Chagnaud qui est à l'origine des Editions Apeiron et où trois personnes travaillent actuellement. Yves Chagnaud tient beaucoup à préserver cette économie circulaire même s'il reconnait avoir été approché par les chinois.

Une reconnaissance qui redonne de l'élan

Mais pas question de dire à Yves Chagnaud qu'il est à la tête d'une petite maison d'édition. "Maintenant nous sommes dans les moyennes" et il est d'autant plus optimiste depuis que le livre "Elefanti" de Stéfano Faravelli a remporté à Clermont-Ferrand le prix du carnet de voyage international. Ce n'est pas la première fois que les Editions Apeiron sont récompensées. En 2019 elles ont reçu le prix de la Bibliothèque nationale de Paris dans la catégorie "livres responsables". Et quand on demande à Yves Chagnaud si la maison d'édition se porte bien il répond "ça se passe très bien et nous sommes soutenus par la Région".

Un public essentiellement féminin

"On veut donner aux artistes un moyen d'expression, nos livres font aussi appel à de la sensibilité, à une émotion" poursuit Yves Chagnaud qui constate que 80 % de son public est féminin. On peut qualifier de Beaux livres les ouvrages qui sortent des Editions Apeiron et qui peuvent faire l'objet de cadeaux comme par exemple "L'histoire de l'oiseau qui avait perdu sa chanson" et que l'on doit à deux auteurs creusois. "Ce livre là on nous l'achète aussi bien pour un cadeau de naissance que pour un départ en retraite". Yves Chagnaud qui a failli arrêté car le travail est parfois éprouvant s'est aujourd'hui ravisé "C'est un type de livres qui est très nouveau donc des projets aujourd'hui j'en ai 50" conclut celui qui est aussi l'administrateur des Editions Apeiron.