La nouvelle éco : un trio poitevin se lance dans la fiction... sur téléphone portable

Créé en plein confinement, le studio Poulp propose des fictions à lire sur son téléphone. Le principe est simple, on charge une application, on se connecte, on choisit son histoire. Et à l’intérieur de cette histoire, on sélectionne un personnage.

Martin Rossi est l’un des trois associés de Poulp : "vous lisez à travers des interfaces qui ressemblent à votre téléphone mais qui sont en fait fictives. Ce sont des SMS, des articles de presse, des notifications qui vous font avancer dans l'histoire comme si vous en étiez un véritable acteur. Ce sont des lectures interactives et possiblement multi-joueurs".

Vous êtes plongés au cœur de l'histoire, notamment lors d'échanges de SMS. - Poulp Studio

"Entre jeu de rôle et histoire dont vous êtes le héros"

La toute première "smartfiction" (NDLR : fiction pour smartphone) du studio doit sortir d’ici début mars. Elle s’appuiera sur la bande dessinée Shangri-La de Mathieu Bablet, une BD de science-fiction primée et sélectionnée en 2017 au festival d’Angoulême. La version pour téléphone ne reprendra pas l’histoire telle quelle.

Elle se déroulera juste avant. Sachant que chacun de vos choix aura une incidence pour la suite du récit. Manon Picard est l’une des collaboratrices du projet. "Nous sommes entre le jeu de rôle et les histoires dont vous êtes le héros. Les choix que vous ferez (ou ne ferez pas) au fur et à mesure de votre avancée orienteront le récit".

Ni véritable roman interactif, ni simple lecture augmentée, la "smartfiction" est un nouvel outil qui pourrait bien révolutionner l’art de raconter des histoires. Et Le trio ne compte pas s’arrêter là. Il entend prochainement démarcher des auteurs et des maisons d’édition pour travailler sur ce nouveau format.

