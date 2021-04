La nouvelle éco : une bouteille haute couture de crémant d'Alsace à la cave de Turckheim

A la cave de Turckheim, dans le Haut-Rhin, bouteille de crémant d'Alsace se décline version haute couture. Pour la troisième année consécutive, styliste parisien William Arlotti a habillé une cuvée originale, elle est appelée cette année : Origamix.

Sur la bouteille, on retrouve dessus une alsacienne avec sa coiffe, un tatouage sur l'épaule avec un dragon en référence à la légende du Brand à Turckheim, elle est aussi munie d'un éventail. Une bouteille très colorée. "Cette année elle voyage en Asie, elle est très moderne et plus ancrée dans son époque à travers son téléphone portable et les réseaux sociaux. Il y a toujours cette envie de la rhabiller avec une collection," explique William Arlotti.

30.000 exemplaires produits par la cave de Turckheim

Cette bouteille, vendue environ 11 euros, permet de la collectionner, avec un très beau design. Elle est toujours très attendue et se vend à près de 30.000 exemplaires par la cave de Turckheim. "C'est un assemblage de pinot blanc et de pinot gris. Un crémant brut et fruité. Ça amène de la joie et du dynamisme dans cette période morose," argumente Emmanuelle Gallis, la directrice commerciale de la cave de Turckheim.

Une alsacienne dans l'ère du temps pour la troisième édition de "cousu main" - William Arlotti

La bouteille de crémant a été présentée en Alsace le 8 avril et devrait-être dévoilée, lors de la fashion week à Paris en septembre prochain, si la crise sanitaire le permet.

