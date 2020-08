La nouvelle éco : une photographe offre des portraits de famille aux soignants de Bastia

La crise de la COVID 19 n'a pas épargné le monde de la photographie. Quand le confinement est mis en place c'est le signe d'un arrêt complet des activités pour Sylvie Lezier, photographe installée à Lucciana, elle est obligée de reposer son appareil photo : "Ça a été l'arrêt complet de l'activité à partir du 17 mars. J'avais beaucoup de séances de grossesse pendant cette période de confinement, j'ai dû annuler ces séances malgré les futurs mamans qui suppliaient de maintenir les séances en étant protégé. Les mariages également, ils étaient hors période de confinement mais en pleine période d'interdiction de rassemblement. J'avais quatre mariages, il y en a trois qui sont reportés à l'année prochaine et un mariage a été maintenu le 4 juillet avec moins de 100 personnes."

Offrir un portrait de famille aux soignants

Ses formations sont annulées également, alors elle profite de ce temps pour s'essayer à de nouvelles choses : "Quand on est confiné chez soi on essaye de jouer de créativité pour pouvoir continuer à faire ce qu'on aime. Je me suis mise à la photo culinaire et j'ai fais des photos de Barbie." Et puis pendant ce confinement, Sylvie a envie d'apporter également son soutien aux soignants, à force de voir des actes de solidarité se multiplier : "Je voyais sur les chaînes télés des initiatives dans tous les corps de métier. L'idée est venue d'offrir, à tous les personnels soignants de l'hôpital de Bastia, les pompiers et les ambulanciers également, un portrait de famille. Ils ont été en première ligne sur cette période, ça fait toujours plaisir quand on prend en compte un métier, quand on prend en compte le risque qu'ils ont pris lors de cette pandémie." Au mois d’août elle a déjà pris 5 familles en photo, un cadeau qui va rester : "Je le fais pour les enfants que j'ai photographié de ces familles, dans 20 ou 30 ans ils auront une belle photo de famille. Les photos de famille elles se perdent, on fait des photos avec nos téléphones mais les vraies photos de famille chez un photographe ça se perd. Je me suis dis c'est l'occasion aussi de relancer cette culture photographique." Pour les soignants qui le souhaitent, il est possible d'organiser une séance photo le 5 septembre ou le 7 octobre au studio Carpediem. Vous pouvez contacter Sylvie Lezier au 06-74-78-34-02.