La nouvelle éco : une vidéo pour faire vivre le Chatus en Ardèche

C’est Neos film qui a réalisé les images au fil des saisons et des 2 années nécessaires à la conception de ce vin exceptionnel. C’est à Vernon, sur une terrasse construite en pierre-sèche, que l’on a retrouvé les derniers ceps de Chatus oubliés. Olivier de Serre en 1600 nommait ce cépage parmi les 38 cultivés dans le Royaume de France. L’agronome Georges Couderc date même l’origine du cépage à 2000 ans, car cité dans les écrits de Pline l’ancien. Heureusement sauvegardés, ces précieux ceps ont depuis été greffés et les viticulteurs ont relancé sa culture sur le piémont cévenol, aux alentours de Joyeuse et Lablachère. Aujourd’hui, 5 caves et viticulteurs proposent des vins Chatus.

La gamme des vins issus du cépage Chatus en Ardèche - Néos film

Le Chatus est une production emblématique qui s’épanouit sur les grès du Trias. Cultivé sur un territoire de pentes, bâti en terrasses de pierres sèches. Les grappes de Chatus sont généreuses et mûrissent dans la première quinzaine d’octobre. Les vendanges se font manuellement et le vin est élevé au minimum 18 mois en fût de chêne. Il a une forte présence tannique et se garde de 5 à 10 ans selon les années. Afin de promouvoir ce cépage, le Parc des Monts d'Ardèche a rassemblé tous les viticulteurs et imaginé avec eux un film promotionnel. Ils se sont appuyés sur l’expertise de Neos film, basé à Lussas, pour réaliser ce film tourné au fil des 4 saisons. Ce film de 3 minutes sera diffusé sur la chaîne You tube du Parc, sur les réseaux sociaux, les offices du tourisme et les caves.

Emmanuel Chevilliat, réalisateur de cette vidéo sur le vignoble de Chatus était invité de "la nouvelle éco" ce mercredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :