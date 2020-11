Fantrippers, la petite entreprise de la Vienne s'adapte avec le confinement: des poitevins passionnés de la "pop culture" sortent deux beaux livres sur New York et Londres à travers 100 secrets de lieux mythiques de films, séries, musiques, bd ou encore romans. Photos, histoire et anecdotes.

LA NOUVELLE ECO : deux livres poitevins pour vous transporter depuis chez vous à New York et Londres

Le quartier général de SOS Fantômes, la bouche de métro de Maryline Monroe, l'appartement de Bridget Jones, la résidence de Black et Mortimer ou encore le passage piéton d' Abbey Road pour la pochette du disque des Beatles : Fanspots Stories New York et Londres : 100 secrets de lieux mythiques sont nés dans des têtes poitevines. A cause du Covid plus possible de voyager avec les guides fantrippers du coup c'est le voyage qui vient à vous et ces beaux livres sont sortis quelques jours avant ce 2ème confinement.

les fans de la "pop culture" auront un vrai coup de foudre pour ces deux livres © Radio France - Vincent Hulin

Nicolas Albert, l'un des deux auteurs, compte bien apporter de l'inspiration au Père Noël : "C'est vrai qu'on a imaginé ces livres pendant le premier confinement, comme on ne pouvait plus voyager avec nos guides on s'est dit du coup c'est le voyage qui va venir à nos lecteurs. Alors ce n'est pas du tout le même usage que les guides que nous avons sortis pour visiter New York ou Londres à travers le prisme de la pop culture, là c'est à garder chez soi, dans son salon et à ouvrir à la moindre bonne occasion, après avoir écouté une chanson des Beatles par exemple, lu une BD ou un roman qui se déroule dans l'une des ces villes, ou pour revoir les lieux de tournage d'un film ou d'une série culte".

Vous avez vu et revu Spider -man ? Ce bâtiment vous parlera sans doute alors © Radio France - Vincent Hulin

Concernant la distribution, et bien les auteurs comptent sur le "clic and collect" des librairies ou encore la vente en ligne depuis le site internet de de fantrippers.

"Les livres sont à 34,90 euros mais nous offrons les frais de port" précise Nicolas Albert