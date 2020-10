La nouvelle éco : Walibi Sud-Ouest rouvre ce samedi pour les vacances

Le parc Walibi Sud-Ouest, fort de ses 28 ans d'expérience, compte sur ces deux semaines de vacances de la Toussaint pour redresser un peu la barre car l'année a été rude. 80 postes sur 300 ont été supprimés pour les deux parcs Walibi et Aqualand-Agen qui appartiennent à la même société. "On n'a pas licencié qui que ce soit, on n'a pas recruté en fait, précise Sylvain Chatain, le directeur. On a réduit les embauches".

Côté fréquentation, la saison a été amputée d'un tiers avec une ouverture début juillet. Entre 40 et 50% d'entrées en moins par rapport à une saison normale. "Au printemps, au départ on nous avait parlé d'une fermeture totale, on a utilisé le chômage partiel dès le départ, on a suspendu tous nos investissements, ça nous a aidé", détaille le directeur. Puis le gouvernement a desserré son étau sanitaire ce qui a permis d'ouvrir pendant la haute saison.

En matière de survie économique, on n'est pas les meilleurs, on n'est pas les pires. Un parc d'attraction de plein air n'est pas une boite de nuit, on a pu ouvrir cet été.

Walibi Sud-Ouest fermera après ces vacances de la Toussaint. Pour une réouverture à une date inconnue la saison prochaine. "On prévoit une saison normale pour l'année prochaine, comme avant le Covid. Et on s'adaptera", explique Sylvain Chatain. Le parc a d'ailleurs prévu de changer de nom à l'issue de cette saison. Anciennement propriété de la Compagnie des Alpes, le parc est passé entre les mains d'un groupe espagnol en 2015. Le contrat avec la marque Walibi n'a pas été reconduit pour 2021.

