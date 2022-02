La nouvelle jeunesse du théâtre de la maison de George Sand à Nohant-Vic (Indre)

C'est probablement le plus bel endroit, ou à tous le moins, l'endroit le plus surprenant de la maison de George Sand à Nohant-Vic (Indre). Le théâtre a été rénové, le décor changé et des visites lui sont entièrement consacrées durant ces mois de février et mars 2022.

C'est un petit bijou, un lieu qui est resté très longtemps dans son jus, comme si George Sand était morte hier. Dans sa maison de Nohant-Vic (Indre), au détour d'un couloir, se trouve le petit théâtre que l'écrivaine avait fait construire. Le lieu insolite a bénéficié d'une restauration et est au cœur de visites thématiques durant ces mois de février et mars 2022.

Plus de 100.000 euros d'investissements

Le petit théâtre de Nohant-Vic a été installé dans les années 1850 dans l'une des pièces de la maison de George Sand, en l'occurrence, dans la chambre de son ex-mari. Elle y a fait percer le mur, installer une scène. Les décors ont, eux, été réalisés par des professionnels. Il en reste des centaines d'éléments, mais seuls deux des onze décors sont complets. Durant plusieurs mois, le lieu qui était resté dans son jus s'est refait une beauté. Plus de 100.000 euros ont été investis pour le rénover et le restaurer. Il faut dire qu'il est extrêmement rare de retrouver un petit théâtre de société dans cet état, et avec temps d'éléments de décor en prime explique l'une des guides des lieux.

Le théâtre est probablement le plus beau bijou de la maison de George Sand à Nohant-Vic. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

La découverte de l'envers du décor

Concrètement, l'ancien décor, incomplet a été démonté, restauré, nettoyé et rangé. À la place, un nouveau décor, - le décor de la Serre- l'un des deux seuls complets, a été lui aussi restauré et mis en place. "Les restaurations, c'est surtout voir si il n'y a pas de petits trous à cause des bêtes, des éclats de peinture, des choses comme ça, et voir si l'on peut aussi renforcer l'arrière des décors" précise Marie-Claire Jourdain, la guide. À cette occasion et pour la toute première fois, il a été possible de découvrir, au sens propre, l'envers du décor. Celui-ci n'avait jamais été démonté depuis le décès de George Sand. "On a pu voir comment sont montés les différents châssis sur lesquels sont montés les différents décors du théâtre. On a même découvert derrière la toile de fond, un décor peint directement sur le mur" explique-t-elle. Un décor magnifique, aux couleurs intenses et sur le thème de la mer indique la guide de Nohant.

Cette rénovation a permis de mieux comprendre l'histoire de l'un des décors, celui dit "de la Serre", qui a désormais pris place et s'expose au regard du visiteur. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

L'histoire à part entière du "décor de la Serre"

En parallèle de la restauration des recherches ont été menées, tout particulièrement sur le décor de la Serre. "On est parti du nom du décor, pour connaître ensuite le nom de la pièce qui a été jouée dessus, les acteurs qui ont joué sur cette pièce, quand est-ce que cette pièce a été jouée ici à Nohant" confie Marie-Claire Jourdain. Une histoire qu'elle et ses collègues guides de la maison de George Sand racontent aux visiteurs. Des visites entières sont en effet dédiées à ce petit théâtre, ce décor et plus largement à la pratique théâtrale dans ce lieu. George Sand a écrit, ici, plus de 150 pièces, qui furent jouées sur les planches de ce petit théâtre. Certaines furent, par la suite, des succès parisiens !

Informations pratiques sur la visite thématique du théâtre : le 20 et 26 février puis le 5, 12, 20, 26 mars 2022 à 15h30. (6,50 euros)