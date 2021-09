La nouvelle maison de la culture de Bourges peut devenir "un très beau lieu de rendez-vous et de vie"

Dix ans après la fermeture de l'ancienne maison de la culture de Bourges, un nouvel équipement flambant neuf est enfin prêt. Les nouveaux locaux sont magnifiques et situés sur la place Séraucourt, en plein centre-ville donc. France Bleu Berry vous la fait découvrir en avant-première avec une journée spéciale sur notre antenne. Il aura fallu 36 millions d'euros d'investissements et trois ans de travaux après un âpre combat judiciaire. Les opposants au projet dénonçaient notamment la mise en péril d'un mail remarquable datant du XVIIe siècle, poumon vert de la ville. "Que ce fût long ! Ça fait 10 ans qu'on attend ça mais c'est la joie et la fierté qui prédominent malgré forcément un peu de trac car c'est un moment important", réagit Olivier Atlan, le directeur de cette maison de la culture berruyère.

Notre ambition est de créer un nouveau souffle

à lire aussi Bourges : la nouvelle Maison de la Culture vous propose ses premières places de spectacle

Bourges aura passé dix ans sans maison de la culture avec de véritables locaux. Il faut donc en quelque sorte rattraper le temps perdu. "Recréer le lieu de vie qu'a été la Maison de la culture depuis sa création. J'aimerais que cette maison soit à destination de toute la population et pas seulement d'un public fidèle et déjà convaincu", ajoute Olivier Atlan. La maison de la culture sera donc ouverte du lundi au dimanche. À l'intérieur, un cinéma et deux restaurants en plus de deux salles de spectacles, l'une de 700 places et l'autre d'une capacité de 200 places. "Très clairement, on change de catégorie. On peut accueillir n'importe quel spectacle, que ça soit en cirque, en danse, en musique, en théâtre", se réjouit le directeur de la maison de la culture.

"Avec cet ensemble et cette ouverture architecturale, je pense que ça peut être un très beau lieu de rendez-vous, de vie, de discussions, de débats", conclut Olivier Atlan.

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot viendra officiellement inaugurer la Maison de la Culture de Bourges vendredi 10 septembre.