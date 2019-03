La nouvelle médiathèque de Riom ouvre ce jeudi

Riom, France

Le site est un atout fabuleux. L'ancien couvent des Redemptoristines, juste en périphérie du centre ville, a longtemps été fermé aux riomois. Il va désormais devenir un lieu de référence pour la ville et l'agglomération, avec les Jardins de la Culture. Les jardins, qui dominent la plaine de la Limagne, ont vu s'élever le cinéma Arcadia, ouvert en décembre dernier, la médiathèque et le Relais Assistants Maternels. Quant au bâtiment du couvent, il est encore en chantier pour accueillir à la fin de l'année l'école de musique et l'école d'arts plastiques.

L'espace lecture presse - machine à café © Radio France - Emmanuel Moreau

La pièce maîtresse de ces Jardins de la Culture, c'est la nouvelle médiathèque. Un vaste espace de 2.500 m² de plein pied, avec les traditionnels rayonnages de livres, de BD et de DVD. Les façades largement vitrées et un patio central permettent de faire entrer largement la lumière. Classique jusque là mais cette médiathèque possède plein d'espaces spécialisés, parfois étonnants.

Lecture avec vue

Le coin lecture extérieur © Radio France - Emmanuel Moreau

Il y a l'espace presse, pour lire un quotidien ou un magazine tout en prenant un café. Il y a l'espace enfant, avec une chambre au trésor, une grande boite en bois semi enterrée. Il y a des box, des espaces intimes pour s'asseoir confortablement pour lire ou consulter des ordinateurs. Il y a des salles de travail ou de conférence. Il y a aussi l'atelier numérique pour des formations (pourquoi pas des tournois vidéos), équipé avec une imprimante 3D, une machine à coudre et une brodeuse numérique. Plus une quarantaine d'ordinateurs disséminés un peu partout. Enfin aux beaux jours, il sera possible de s'installer tranquillement à l'extérieur pour lire ou travailler, dans le patio mais surtout en terrasse avec vue sur la plaine de la Limagne.

La caverne aux trésors des enfants © Radio France - Emmanuel Moreau

L'ancienne médiathèque accueillait environ 5.000 usagers par an, un nombre qui devrait au moins doubler. D'autant plus que la proximité du cinéma et des écoles de musique et d'art plastique devrait attirer d'autres utilisateurs venant passer un moment avant ou après la séance ou encore des parents attendant leur enfant pendant son heure de cours. Sans oublier que l'inscription est libre et gratuite.

Une box pour plus d'intimité © Radio France - Emmanuel Moreau

Egalement un RAM et un parking

La médiathèque est largement ouverte sur l'extérieur, grâce à ses surfaces vitrées, sauf côté ville. Un grand mur la sépare de l'esplanade voisine, pour respecter l'histoire du lieu, un couvent fermé sur lui même. C'est à cet endroit qu'est installé le nouveau Relais Assistants Maternels. Il ouvre lui aussi ce jeudi. Un lieu qui servira de guichet unique pour l'accueil des enfants de 0 à 3 ans, que ce soit en crèche ou chez les 400 assistants maternels de Riom Volcan Limagne.

L'accès au parking souterrain, sous la médiathèque © Radio France - Emmanuel Moreau

Enfin dernier équipement, un parking souterrain gratuit de 82 places. Il a fallu deux ans de travaux pour réaliser cette médiathèque, un gros investissement pour Riom Volcan Limagne, 11,68 millions d'€uros (dont 4,5 millions de subvention), la moitié du budget total des Jardins de la Culture.