La nouvelle oeuvre du M.U.R à Dijon sera inaugurée ce vendredi

Dijon, France

Les photos fleurissent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours : le visage d'une Marianne, de profil et en noir et blanc, a fait son apparition sur le M.U.R, à l'angle de la rue Jean-Jacques Rousseau et de la rue d'Assas à Dijon.

Sur cet espace, géré par Zutique productions, des artistes se relaient tous les trois mois pour exposer leur oeuvre. Cette fois, c'est BOM.K qui a sorti ses bombes de peinture pour faire naître une Marianne moderne.

Une soirée de vernissage est organisée ce vendredi à partir de 17h avec l'artiste dans une ambiance festive.